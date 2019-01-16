Эмиссар КНДР прибудет в США в четверг для подготовки к саммиту лидеров двух стран

Заведующий отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль прибудет в Вашингтон в четверг и проведет переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео о деталях планирующегося северокорейско-американского саммита. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в среду телеканал KBS, не приводя других подробностей.

Ранее газета Chosun Ilbo сообщила, что США и КНДР завершают подготовку к новой встрече на высоком уровне, которая пройдет "со дня на день" в Вашингтоне. Издание отмечает, что в ходе диалога Помпео может предложить Ким Ён Чхолю частичную отмену санкций в отношении КНДР в обмен на ликвидацию или вывоз за ее пределы имеющихся у нее межконтинентальных баллистических ракет, способных доставить ядерную боеголовку на континентальную территорию США.

В 2018 году Помпео несколько раз посетил Пхеньян. Последняя его встреча с Ким Ён Чхолем была запланирована на начало ноября, но затем внезапно отменена под предлогом "несовпадения графиков".

12 июня 2018 года в Сингапуре прошел первый в истории саммит лидеров США и КНДР. По его итогам президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурской встречи не были конкретизированы.

2 декабря прошлого года Трамп информировал, что его следующая встреча с Ким Чен Ыном, скорее всего, состоится в январе или феврале 2019 года.

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