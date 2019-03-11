Ученые нашли в Гренландии следы античного "солнечного апокалипсиса"

Геологи нашли во льдах Гренландии следы мощнейшей вспышки на Солнце, произошедшей примерно в 660 году до нашей эры. Она могла бы вызывать коллапс цивилизации, если бы произошла в нашу эпоху, говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Если бы эта буря случилась сейчас, то у нее были бы самые серьезные последствия. Наше открытие показывает, что вероятность появления подобных вспышек сегодня сильно недооценивается. Все это говорит о том, что мы должны найти способ лучше предсказывать и защищаться от подобных катаклизмов", — заявил Раймунд Мушелер (Raimund Muscheler) из университета Лунда (Швеция).

На Солнце периодически происходят вспышки — взрывообразные эпизоды выделения энергии в виде видимого света, тепла и рентгеновского излучения. Мощные вспышки "пробивают" магнитный щит Земли, и в результате этого они нарушают работу систем радиосвязи, спутников и угрожают здоровью космонавтов, работающих на МКС или на орбите.

К примеру, вспышка на Солнце в марте 1989 года лишила Канаду большой части ее электросетей, нанеся ущерб на 13,2 миллиона долларов США. Еще одна похожая космическая катастрофа произошла в ноябре 2003 года, когда вспышка класса X45 лишила Швецию электричества на несколько часов, повредила обсерваторию ACE и временно ослепила солнечный зонд SOHO.

Считается, что наиболее мощная вспышка произошла в 1859 году во время так называемого "события Каррингтона". Во время этой мощнейшей вспышки выделилось приблизительно 10 йоттоджоулей (10 в 25 степени) энергии, что в 20 раз больше энергии, выделившейся во время падения метеорита, уничтожившего динозавров и морских рептилий. По недавним прогнозам НАСА, вероятность повторения такого события сегодня составляет около 12%.

По этой причине, как рассказывает Мушелер, историки, астрономы и физики сегодня активно пытаются найти следы других мега-вспышек в ископаемой и письменной истории Земли, которые помогли бы нам определить, как часто происходят подобные события, и какие последствия стоит ожидать от них.

К примеру, шведские геологи и японские физики нашли следы мощной вспышки на Солнце, произошедшей в 774 году нашей эры, изучая изотопный состав годичных колец древних японских кедров. Вдобавок, пару лет назад историки нашли упоминания еще одной вспышки, возникшей в 1204 году, в двух китайских и японских средневековых хрониках.

Мушелер и его коллеги открыли следы еще одной, гораздо более мощной катастрофы, произошедшей во времена падения Ассирийской империи и Древнего Египта, изучая химический и изотопный состав образцов льда, формировавшихся на территории Гренландии в последние 100 тысяч лет.

Многовековые льды, как объясняют авторы статьи, содержат в себе небольшое, но заметное количество бериллия-10 – радиоактивного изотопа этого металла, который образуется только в атмосфере Земли в результате столкновения разогнанных космических частиц с атомами азота.

Большой период полураспада, около 1,36 миллиона лет, позволяет использовать долю бериллия-10 в качестве индикатора активности Солнца и интенсивности "бомбардировки" Земли космическими лучами.

Существует еще один "космический" изотоп, хлор-36, чьи атомы появляются в атмосфере совершенно иным путем. Это позволяет отличить солнечные вспышки от взрывов сверхновых – в первом случае доли бериллия и хлора повысились бы одинаковым образом, а во втором выросла бы концентрация только второго элемента.

Концентрация и того, и другого изотопа, как обнаружили Мушелер и его коллеги, резко повысилась в тех слоях льда, которые сформировались в седьмом веке до нашей эры. В это же время, как показывают годичные кольца деревьев, резко выросла и доля "космического" углерода-14.

Точно измерив доли всех трех элементов, ученые пришли к выводу, что имеют дело с сверхмощной вспышкой на Солнце, чья сила была как минимум в 10 раз выше, чем у самых мощных вспышек современности, и сопоставима по силе с катаклизмом 774 года. При этом у нее был необычно жесткий спектр, который бы особенно негативно повлиял и на современную электронику, и на любых живых существ на орбите и на поверхности Земли.

Открытие третьей мощной вспышки в относительно недавнем прошлом, как считает Мушелер, говорит о том, что частота подобных событий сегодня сильно недооценивается. Поэтому разработка методов их предсказания и защиты цивилизации от их последствий должно стать главным приоритетом для ученых, заключает геолог.

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