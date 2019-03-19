Жена экс-главы Интерпола подала жалобу из-за попытки похищения

Жена бывшего главы Интерпола Мэн Хунвэя подала жалобу из-за попытки ее похищения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает во вторник издание Lyon Mag.

Издание со ссылкой на прокуратуру Лиона отмечает, что речь идет о якобы имевшей место попытке похищения группой лиц. Следственные мероприятия по делу пока не начаты.

В начале октября СМИ сообщили, что власти Франции начали расследование исчезновения президента Интерпола, отправившегося в Китай в конце сентября. Сообщалось, что Мэн Хунвэй покинул Францию 29 сентября и с того момента больше не выходил на связь. Об исчезновении президента Интерпола французской полиции сообщила его жена, проживающая вместе с детьми в Лионе, где находится штаб-квартира организации.

Власти Китая впоследствии заявили, что считавшийся пропавшим глава Интерпола подозревается в нарушении закона, и государственный комитет по надзору проводит расследование в его отношении. Спустя несколько часов Интерпол сообщил, что генеральный секретариат в Лионе получил прошение о сложении полномочий Мэн Хунвея в качестве президента организации. В ноябре власти Франции закрыли расследование по делу о его исчезновении.

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