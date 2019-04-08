Трамп объявил об отставке главы Министерства внутренней безопасности

Глава Министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен ушла в отставку, обязанности министра будет исполнять Кевин Макалинан, заявил президент США Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен покинет свой пост, я хотел бы поблагодарить ее за службу", - написал Трамп в Twitter.

"Рад объявить, что Кевин Макалинан, нынешний глава таможенно-пограничной службы, будет и.о. министра МВБ. Уверен, что Кевин будет работать отлично!" - добавил Трамп.

Нильсен стала министром в конце 2017 года, после того, как прежний глава МВБ Джон Келли ушел на пост шефа аппарата Белого дома. Слухи об ее отставке ходили на протяжении долгого времени. Пресса неоднократно писала, что Трамп недоволен усилиями Нильсен по борьбе с нелегальной миграцией.

Келли ушел из администрации в конце 2018 года, и в его лице Нильсен потеряла влиятельного сторонника.

СМИ также сообщали, что Трамп был недоволен тем, что Нильсен поддерживала кандидатуру Рональда Витиелло на пост главы иммиграционно-таможенной полиции (ICE). Трамп отозвал кандидатуру Витиелло до ее утверждения в сенате.

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