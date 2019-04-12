В Таиланде шесть человек погибли при столкновении поезда и микроавтобуса

Шесть человек погибли, девять получили ранения при столкновении пассажирского поезда и микроавтобуса на железнодорожном переезде в провинции Лопбури в Таиланде, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Столкновение произошло в ранние часы утра в пятницу, сообщает издание. Микроавтобус по неизвестной причине выехал на переезд, объехав закрывающий его барьер, в тот момент, когда поезд дальнего следования Нонгкхай - Бангкок на большой скорости подъезжал к нему.

Машинист поезда начал тормозить, увидев автомобиль на рельсах, но не успел остановить состав. В результате столкновения микроавтобус, в котором находились 15 человек, был отброшен с рельсов на бетонный барьер, огораживающий полосу отчуждения железной дороги, который начинался сразу за переездом.

Четверо пассажиров микроавтобуса – двое мужчин и две женщины – погибли на месте. Еще два человека – мужчина и ребенок – скончались в больнице, куда доставили с места происшествия всех пострадавших. Девять человек, включая водителя микроавтобуса, получившего легкие травмы, остаются в больнице, некоторые из них в тяжелом состоянии, говорится в сообщении.

Полиция собирается допросить водителя о причине выезда на переезд перед проходящим поездом. Газета пишет со ссылкой на полицейских, что водитель мог не увидеть барьера, закрывающего переезд, до последнего момента перед аварией, так переезд не был освещен.

По информации газеты, микроавтобус был наемный и перевозил 14 местных граждан в провинцию Убон Ратчатхани.

В Таиланде началось празднование Сонгкрана, Нового года по тайскому будийскому календарю. В это время миллионы граждан страны едут из больших городов в родные провинции, чтобы провести праздник со своими родными, а затем возвращаются назад.

Период празднования Сонгкрана (между 11 и 17 апреля) считается в Таиланде, наряду с новогодней неделей в январе, одной из двух "опасных недель" года, когда происходит больше всего ДТП. Таиланд занимает одно из первых мест в мире по количеству смертей на автомобильных дорогах.

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