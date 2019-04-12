Египет планирует открыть скоростной трансфер из Каира в Шарм-эш-Шейх

Новая дорога из египетского аэропорта может сделать более комфортным и быстрым трансфер из Каира на курорты Южного Синая. В Египте этот проект уже называют одним из способов возрождения туризма в Шарм-эш-Шейхе, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Сократить путь из Каира в Шарм-эш-Шейх поможет новая скоростная трасса: за счет трех полос движения, более короткого расстояния (450 км), высокого скоростного режима и современного дорожного покрытия время в пути займет порядка четырех часов.

Как сообщают египетские СМИ со ссылкой на Инженерное управление АРЕ, на скоростном шоссе будут организованы станции технического обслуживания, АЗС, пункты мобильной скорой помощи, придорожные кафе и туалеты. По планам ведомства, новая дорога будет введена в эксплуатацию до конца текущего года.

Сейчас путь из Каира в Шарм-эш-Шейх для туристов непрост, приходится преодолевать около 500 километров. С учетом сбора туристов после прохождения таможни, выезда из аэропорта, шестичасового переезда на туристическом автобусе и получасовой санитарной остановки дорога занимает как минимум восемь часов. Таким образом, по факту, первый и последний день отдыха туристов практически пропадают из-за длительного трансфера.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.