Индия испытала крылатую ракету собственной разработки

Индия провела успешные испытания дозвуковой крылатой ракеты дальнего радиуса действия Nirbhay, разработанной в стране, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ракета была запущена в понедельник с полигона Чандипур в штате Орисса на востоке Индии.

По словам источников, ракета находилась в воздухе в общей сложности 42 минуты и 23 секунды. Ранее в министерстве обороны страны отмечали, что ракета способна лететь со скоростью 0.7 Маха на высоте 100 метров.

Полет ракеты отслеживался с помощью наземных радаров, а остальные параметры контролировались телеметрическими станциями, разработанными организацией.

До этого успешный пуск ракеты Nirbhay удалось произвести в ноябре 2017 года. Эти испытания стали первыми, признанными успешными с 2014 года.

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