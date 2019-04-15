Ученые раскрыли причины появления современного "клипового сознания"

Европейские математики и физики доказали, что концентрация внимания у типичного современного человека действительно значительно снизилась за последние годы. При этом в растущей "клиповости" сознания виноваты не только социальные сети, пишут ученые в журнале Nature Communications, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Мы изучали не индивидуальные, а коллективные особенности концентрации внимания – на этом уровне, действительно, способность человека фокусироваться на одном предмете резко снизилась. Нам было бы интересно понять, как "клиповое сознание" влияет на способность индивидов воспринимать ту информацию, которую они потребляют", — заявил Сун Леманн (Sune Lehmann) из университета Копенгагена (Дания).

Каждое поколение родителей, бабушек и дедушек считает, что молодежь их времени была более терпеливой, старательной и ответственной, чем их собственные дети, внуки или прочие молодые люди. Часто подобные стереотипы привлекают внимание ученых, изучающих то, как на самом деле меняются привычки и поведение людей от поколения к поколению.

К примеру, еще в 1970 году известный американский футуролог Элвин Тоффлер заметил, что дальнейшее распространение цифровых технологий приведет к тому, что человечество будет постоянно находиться в состоянии информационной перегрузки. Оно, как предположил философ и многие другие исследователи, привело к формированию так называемой "клиповой культуры".

Главным следствием ее развития станет то, что современные люди потеряют способность долго концентрировать внимание, будут гнаться за новыми трендами и пытаться изучить максимальное число интересных им тем, не особо вдаваясь в их содержание, и при этом избегать сложных мыслительных конструкций.

К схожим мыслям пришел еще один известный мыслитель, экономист Герберт Саймон. Примерно в то же время он заметил, что избыток информации заставляет человека расценивать свое внимание как ценный и конечный ресурс. Стремление "экономить" его мешает людям глубоко и долго воспринимать новые сведения и принимать осознанные решения.

Эти идеи, как отмечает Леманн, с одной стороны, были широко приняты обществом, а с другой – вызвали массу споров как среди ученых, так и среди философов. С одной стороны, популярность различных "клиповых" форматов подачи информации действительно резко выросла, а с другой стороны у социологов не было надежных инструментов для наблюдений за тем, как поменялась концентрация внимания всего человечества в целом.

Леманн и его коллеги выяснили, как это можно сделать, воспользовавшись одним из плодов "цифровой революции" – огромным массивом данных, которые были накоплены социальными сетями, "Википедией", а также различными сервисами Google за последние годы.

Ученых интересовала не только статистика посещений различных страниц и постов, но и другое относительно современное явление – то, как часто появлялись различные популярные хэштеги, как быстро они набирали популярность и затем исчезали, уступая место новым модным трендам.

Проанализировав эти данные при помощи сложных статистических алгоритмов, Леманн и его коллеги нашли несколько интересных подтверждений того, что клиповое мышление действительно существует, но при этом они усомнились в исключительной роли интернета в его рождении.

К примеру, в 2013 году самые популярные хэштеги в Twitter, Reddit и других социальных сетях оставались в топе примерно 17 часов, тогда как всего через три года их типичные сроки жизни сократились до 12 часов. Вдобавок, резко сократилось время, необходимое для "разгона" нового хэштега, а также выросла скорость падения его популярности после достижения пика.

Открыв эту тенденцию, математики и физики проверили, существовало ли нечто подобное в других информационных средах. Для этого они собрали и проанализировали статистику по тому, как часто пользователи искали информацию о различных книгах, фильмах и телепередачах в Google, а также покупали и обсуждали всю эту продукцию.

К большому удивлению исследователей, никаких существенных различий они не зафиксировали – популярность книг, кинокартин и даже научных работ менялась абсолютно так же, как и у хэштегов в социальных сетях. Это говорит о том, что в развитии "клипового сознания" виноваты не только социальные сети и интернет, а общая информационная перегрузка общества.



В пользу этого говорит то, что во всех этих случаях концентрация внимания одинаковым образом падала вместе с растущим объемом информации, вырабатываемой в соцсетях или других источниках информации каждую секунду или день.

Подобная зависимость, как считают ученые, подтверждает теорию Саймона и говорит в пользу того, что качество восприятия сложных и важных идей, в том числе обещаний политиков, может сильно страдать. Негативные последствия развития "клипового сознания" они планируют оценить в самое ближайшее время.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.