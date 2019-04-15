В США четырехлетний мальчик убил шестилетнюю сестру

15 апреля 2019 17:57 (UTC+04:00)

Четырехлетний мальчик случайно застрелил шестилетнюю сестру в Далласе, штат Джорджия. Об этом сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Несчастный случай произошел, когда семья собиралась уезжать по делам. Автомобиль не заводился, и мать детей ненадолго вышла из машины, чтобы проверить двигатель. В этом время ее сын нашел в бардачке пистолет и случайно выстрелил в сестру.

Девочка серьезно пострадала. Несмотря на усилия врачей, ее не удалось спасти.
Правоохранители выразили соболезнования семье и напомнили всем о мерах предосторожности.

"Оружие должно хранится разряженным в недоступном для детей месте, чтобы такое никогда не повторилось", - сказал шериф Гари Гулледж.

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