КНДР могла испытать управляемые ракеты с дальностью полета до 20 км

18 апреля 2019 10:19 (UTC+04:00)

17 апреля испытала новые тактические управляемые ракеты с малой высотой полета. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентсво ТАСС

"Северная Корея могла испытать ракеты класса "поверхность-поверхность" с дальностью полета около 20 км, либо тактические крылатые ракеты", - отмечает агентство.

По его данным, все ракетные пуски в КНДР отслеживает американская система обнаружения Северного командования вооруженных сил. Однако 17 апреля электроника не зафиксировала запусков в КНДР, что может говорить о малой высоте и дальности полета ракет.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что лидер страны Ким Чен Ын присутствовал в среду на тестовом запуске тактического управляемого оружия нового типа.

"Товарищ Ким Чен Ын 17 апреля наблюдал и руководил испытательной стрельбой из тактического управляемого оружия нового типа", - информирует агентство. В публикации не указывается, о каком конкретно оружии идет речь. Сообщается, что в ходе теста "в полном объеме проверены все проектированные показатели".

Агентство отмечает, что это первое испытание Пхеньяном оружия, о котором объявлено публично, со времени проведения в конце февраля во Вьетнаме второго саммита Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

В 2010 году Южная Корея разместила у своей северной границы ракеты Spike дальностью действия до 20 км, главная задача которых - уничтожение неприятельской артиллерии.

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