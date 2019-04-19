КНР ждет запуска переговоров по соглашению о Евразийском экономическом партнерстве с РФ

19 апреля 2019 09:31 (UTC+04:00)

Китай рассчитывает на скорый запуск переговоров с Россией по соглашению о Евразийском экономическом партнерстве. Об этом заявил журналистам заместитель главы евразийского департамента Министерства коммерции КНР Ван Кайсюань, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Он напомнил, что стороны уже завершили работу над технико-экономическим обоснованием соглашения. "Теперь его предстоит одобрить профильным ведомствам. Китайская сторона уже завершила свои внутренние процедуры, сейчас мы ждем российских коллег, после этого мы сразу можем приступить к запуску переговоров. Я думаю, это произойдет скоро", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Ван Кайсюань добавил, что говорить о предполагаемых сроках подписания документа еще рано. По его словам, китайская сторона рассчитывает на то, что соглашение будет охватывать как можно большее количество областей.

В июне прошлого года в Пекине министр экономического развития РФ Максим Орешкин и министр коммерции Китая Чжун Шань подписали заявление о технико-экономическом обосновании соглашения о Евразийском экономическом партнерстве. Его заключение позволит существенно либерализовать торговлю услугами, инвестиционную деятельность, взаимоотношения по вопросам интеллектуальной собственности, электронной коммерции, госзакупок и в других областях.

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