Южная Корея откроет демилитаризованную зону для туристов

24 апреля 2019 15:03 (UTC+04:00)

Открытие в Южной Корее первого пешеходного туристического маршрута по демилитаризованной зоне (ДМЗ) состоится в субботу, 27 апреля, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Демилитаризованная зона была установлена Соглашением о перемирии 27 июля 1953 года, которое разделило Корейский полуостров по 38-й параллели на Республику Корея и КНДР. Она представляет собой полосу земли шириной 4 и длиной 241 км. Строгая охрана, проволочные заграждения и полное отсутствие людей сделали этот участок заповедной зоной с сохранившейся в первозданном виде фауной и флорой. Теперь туристы впервые смогут полюбоваться ее природным разнообразием и открыть для себя этот действительно любопытный уголок Корейского полуострова.

"Зеленый свет" появлению пешеходных дорожек в ДМЗ дал генерал Роберт Адамс, возглавляющий штаб командования сил ООН в Республике Корея. Командование сил ООН одобрило первый этап создания "зоны мира" на участке ДМЗ вблизи города Косон провинции Канвондо", - подтвердил он.

Открытие туристического маршрута будет приурочено к подписанию президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном совместной декларации о мире 27 апреля 2018 года.

Власти Южной Кореи соединят с ДМЗ три пешеходных маршрута, которые проходят через уезды Косон, Чхорвон и город Пхаджу. Туристы смогут увидеть места боевых действий времен Корейской войны (1950-1953) и ознакомиться с военными артефактами. В этом гостям помогут профессиональные гиды, которые расскажут о важнейших вехах истории "самой охраняемой границы в мире", ведь до открытия маршрута только южнокорейские военнослужащие имели право допуска на территорию ДМЗ по специальным пропускам.

В сентябре 2018 года КНДР и Республика Корея подписали соглашение о постепенном разминировании демилитаризованной зоны и поиске останков погибших в Корейской войне. Как считают в Сеуле, открытие ДМЗ для туристов будет способствовать привлечению иностранных гостей на юг Корейского полуострова и сохранению памяти о событиях, происходивших на нем почти 70 лет назад.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Число погибших в ходе боев в Ливии возросло до 272 человек
В мире 11:31
Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию
Другие страны 05:30
Опубликован список сопровождающих Ким Чен Ына лиц в поездке в Россию
Другие страны 03:17
Ким Чен Ын на поезде отправился в Россию
Другие страны 02:35
Азай Гулиев: Незаконный, провокационный отчет должен быть исключен с сайта ООН
Политика 23 апреля 22:37
Около 34 тыс. человек покинули свое жилье из-за боев близ Триполи
В мире 23 апреля 17:34
Лента новостей
Завершено градостроительное проектирование в квартале площадью 28 га на западе Baku White City
Общество 15:18
Туркменистан принял участие в семинаре ООН по борьбе с трансграничным терроризмом в регионах
Туркменистан 15:16
Ученые считают, что электронные сигареты содержат вызывающие астму токсины
В мире 15:15
Малый бизнес составляет основу торгового сектора Казахстана
Бизнес 15:13
Девять азербайджанских фильмов на Varesh International Film Festival
Культура 15:09
Мэрия Баку готовит соглашение с мировым производителем и поставщиком лифтов Германии
Общество 15:07
В Азербайджане расширят продажу сжатого газа
Энергетика 15:06
Песчаная буря в Иране стала причиной закрытия школ
Общество 15:03
Президент Шри-Ланки попросил министра обороны и главу полиции уйти в отставку
В мире 15:02