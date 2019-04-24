Южная Корея откроет демилитаризованную зону для туристов

Открытие в Южной Корее первого пешеходного туристического маршрута по демилитаризованной зоне (ДМЗ) состоится в субботу, 27 апреля, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Демилитаризованная зона была установлена Соглашением о перемирии 27 июля 1953 года, которое разделило Корейский полуостров по 38-й параллели на Республику Корея и КНДР. Она представляет собой полосу земли шириной 4 и длиной 241 км. Строгая охрана, проволочные заграждения и полное отсутствие людей сделали этот участок заповедной зоной с сохранившейся в первозданном виде фауной и флорой. Теперь туристы впервые смогут полюбоваться ее природным разнообразием и открыть для себя этот действительно любопытный уголок Корейского полуострова.

"Зеленый свет" появлению пешеходных дорожек в ДМЗ дал генерал Роберт Адамс, возглавляющий штаб командования сил ООН в Республике Корея. Командование сил ООН одобрило первый этап создания "зоны мира" на участке ДМЗ вблизи города Косон провинции Канвондо", - подтвердил он.

Открытие туристического маршрута будет приурочено к подписанию президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном совместной декларации о мире 27 апреля 2018 года.

Власти Южной Кореи соединят с ДМЗ три пешеходных маршрута, которые проходят через уезды Косон, Чхорвон и город Пхаджу. Туристы смогут увидеть места боевых действий времен Корейской войны (1950-1953) и ознакомиться с военными артефактами. В этом гостям помогут профессиональные гиды, которые расскажут о важнейших вехах истории "самой охраняемой границы в мире", ведь до открытия маршрута только южнокорейские военнослужащие имели право допуска на территорию ДМЗ по специальным пропускам.

В сентябре 2018 года КНДР и Республика Корея подписали соглашение о постепенном разминировании демилитаризованной зоны и поиске останков погибших в Корейской войне. Как считают в Сеуле, открытие ДМЗ для туристов будет способствовать привлечению иностранных гостей на юг Корейского полуострова и сохранению памяти о событиях, происходивших на нем почти 70 лет назад.

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