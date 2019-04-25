В Франции зафиксировали более 22 тыс. молний за один день

25 апреля 2019 12:13 (UTC+04:00)

Метеорологи зафиксировали более 22 тыс. молний во время грозы в среду в исторической области Эльзас (Франция, регион Большой Восток), передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По ее данным, наибольшее количество электрических разрядов в атмосфере произошло в департаментах Нижний Рейн (13,9 тыс.) и Верхний Рейн (8,4 тыс.). Природные явления стали причиной пожаров зданий в городах Бишайм, Эрлисайм и Ипсайм. В городе Миттельбергхайм ветер снес черепицу местной школы.

Ураган также повалил десятки деревьев, нарушив автомобильное движение. О жертвах стихии не сообщается.

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