В Афганистане освободили более 50 человек из тюрьмы талибов

26 апреля 2019 10:06 (UTC+04:00)

Силы безопасности Афганистана освободили 53 человека из тюрьмы радикального движения "Талибан", передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Согласно заявлению министерства, заключенные освобождены из тюрьмы в ходе операции в провинции Орузган в центральной части Афганистана.

Как сообщил представитель ведомства Насрат Рахими, в ходе операции ликвидированы по меньшей мере восемь боевиков. Он добавил, что среди спасенных четверо военнослужащих и четверо полицейских.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

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