В Афганистане освободили более 50 человек из тюрьмы талибов

Силы безопасности Афганистана освободили 53 человека из тюрьмы радикального движения "Талибан", передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Согласно заявлению министерства, заключенные освобождены из тюрьмы в ходе операции в провинции Орузган в центральной части Афганистана.

Как сообщил представитель ведомства Насрат Рахими, в ходе операции ликвидированы по меньшей мере восемь боевиков. Он добавил, что среди спасенных четверо военнослужащих и четверо полицейских.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

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