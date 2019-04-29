Два американских эсминца прошли через Тайваньский пролив, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Пентагон, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Транзит судов через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону", - приводит агентство заявление Тихоокеанского флота США.

По данным агентства, в операции были задействованы эсминцы "Уильям Лоуренс" и "Стетхэм".

В последнее время на фоне непростых торговых переговоров США и Китая американские корабли и военные самолеты неоднократно следовали через Тайваньский пролив, что вызывало протест Пекина.

Официальные отношения между центральным правительством Китая и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.

С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

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