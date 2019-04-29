На пассажирском судне у берегов Франции произошел пожар

Инцидент с пожаром на борту пассажирского судна произошел в понедельник утром у берегов Франции. Как сообщили в морской префектуре страны, происшествие случилось на корабле Pont-Aven, который находился в 142 км от французского побережья, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Как говорится в коммюнике, в 04:00 команда следовавшего из Плимута (Великобритания) в Сантандер (Испания) судна оповестила региональный оперативный центр спасения о том, что "в одном из машинных отсеков вспыхнул пожар". "Под руководством морского префекта Атлантики, был подготовлен вертолет с командой пожарных моряков, а также спасательный буксир, - отметили в префектуре. - В 04:40 с корабля поступило сообщение о том, что пожар потушен, управление судном не потеряно".

Как уточняет Agence France-Presse, в настоящий момент корабль направляется в один из портов департамента Финистер. На борту Pont-Aven находятся 908 человек, из которых 142 - члены экипажа. Пассажирами судна являются граждане Франции, Великобритании, США, Испании и Польши. Корабль принадлежит французскому морскому перевозчику Brittany Ferries.

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