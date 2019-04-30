В Китае заявили о значительном прогрессе в торговых переговорах с США

30 апреля 2019 12:41 (UTC+04:00)

Китай и США добились значительного прогресса в торговых переговорах, Пекин будет стремиться к достижению взаимовыгодного соглашения с Вашингтоном, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Касательно деталей переговоров я бы порекомендовал вам обратиться в компетентные ведомства, со своей стороны я могу сообщить, что сторонам удалось добиться значительного прогресса. Мы продолжим следовать важным договоренностям, достигнутыми лидерами наших стран, идти навстречу друг другу и стремиться к достижению взаимовыгодного соглашения", - сказал дипломат.

Очередной раунд переговоров Вашингтона и Пекина по торговле проходит во вторник, следующий запланирован на 8 мая. США представляют министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель страны Роберт Лайтхайзер, а Китай - вице-премьер Госсовета Лю Хэ. Перед началом переговоров Мнучин выразил надежду, что двух раундов переговоров будет достаточно для достижения торгового соглашения с Китаем.

Китай и США в июле и в сентябре прошлого года ввели взаимные повышенные таможенные пошлины на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне. Президент США Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов. Переговоры все еще продолжаются, США вновь согласились отложить увеличение пошлин.

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