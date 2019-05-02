Трамп принял в Белом доме тайваньского миллиардера Терри Гоу

Президент США Дональд Трамп в среду принял в Белом доме одного из богатейших людей Тайваня Терри Гоу (Го Таймин). Тот рассказал ему о планах участия в выборах главы администрации острова в 2020 году от оппозиционной партии Гоминьдан, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

68-летний Терри Гоу является основателем высокотехнологичного гиганта Hon Hai Precision Industry (более известен под брендом Foxconn). Будучи крупнейшим в мире контрактным производителем электроники, эта корпорация выполняет заказы в том числе для Apple и намерена расширять присутствие на американском рынке.

В случае своей победы на выборах Терри Гоу выразил намерение посетить с визитом Вашингтон, несмотря на возражение Пекина против официальных контактов между руководством США и Тайваня. В то же время он пообещал прилагать усилия для мирного развития отношений с КНР, где базируются крупнейшие заводы Foxconn.

В четверг Терри Гоу посетит американский штат Висконсин, где Foxconn строит новый завод по производству ЖК-панелей. Ожидается, что он начнет работать в мае 2020 года.

Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией и, согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран мира, в том числе Россией, считается одной из провинций Китая. В 1992 году на встрече в Гонконге между Пекином и Тайбэем был достигнут консенсус, в соответствии с которым признается существование только одного китайского государства в мире. Правящая ныне на Тайване Демократическая прогрессивная партия во главе с Цай Инвэнь отказалась признавать принцип "одного Китая" и свернула курс предыдущих властей - партии Гоминьдан - на постепенное сближение с КНР. Выборы следующего главы администрации острова пройдут 11 января 2020 года.

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