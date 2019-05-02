Сенатор Майкл Беннет объявил о намерении баллотироваться в президенты США

2 мая 2019 17:20 (UTC+04:00)

Сенатор от штата Колорадо, демократ Майкл Беннет вступает в борьбу за пост президента США на выборах 2020 года, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Я планирую баллотироваться в президенты", - сказал он. Беннет отметил, что считает своими основными задачами улучшение экономической ситуации в стране и "возвращение доверия" правительству.

В начале апреля сенатор сообщил журналистам, что у него диагностирован рак простаты. Позже опухоль была удалена.

Говоря о своем решении вступить в президентскую гонку, Беннет подчеркнул: "Я не делал бы этого, если бы не считал, что у меня есть шансы на победу". В четверг предвыборный штаб сенатора также разместил на своем сайте агитационный видеоролик в поддержку кандидата. В нем заостряется внимание на социально-экономических проблемах США.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

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