Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon стартовала к МКС

4 мая 2019 11:37 (UTC+04:00)

Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon, который должен доставить груз для Международной космической станции (МКС), стартовала с космодрома на мысе Канаверал (Флорида), передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Запуск Falcon 9, трансляцию которого ведет НАСА, состоялся в 09.49 мск. Старт корабля должен был состояться ранее, но несколько раз откладывался, в том числе, из-за неполадок электросистемы МКС, которая потребовала замены вышедшего из строя элемента. В пятницу старт был перенесен на один день из-за проблем с электроснабжением на плавучей платформе Of Course I Still Love You, на которую должна была сесть первая ступень ракеты.

Ракета выведет на орбиту корабль с 2,7 тонны груза для МКС. Как сообщили в НАСА, на корабле на станцию будут доставлены материалы более чем для 200 проходящих на орбите экспериментов в сфере здравоохранения, космической медицины и других областях. На станцию также доставят инструмент OCO-3, предназначенный для измерения углекислого газа в атмосфере Земли. Инструмент будет установлен на внешней поверхности японского модуля станции.

Прибытие корабля на станцию ожидается 6 мая, его захват механическим манипулятором Canadarm осуществит канадский астронавт Давид Сан-Жак, ассистировать которому будут астронавты НАСА Ник Хейг и Кристина Кук. Стыковку грузового корабля с американским модулем "Гармония" осуществят специалисты с Земли.

С прибытием Dragon число "припаркованных" на МКС кораблей увеличится до шести, в настоящее время там находится американский грузовой аппарат Cygnus, а также по паре российских грузовиков "Прогресс" и пилотируемых кораблей "Союз". Планируется, что Dragon будет оставаться на станции около месяца, после чего вернется на Землю с материалами научных экспериментов. Принадлежащий компании SpaceX корабль является на сегодня единственным грузовым аппаратом, доставляющим материалы с МКС на Землю.

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