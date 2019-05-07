В Малави слон убил британского солдата

Британского солдата Мэтью Тэлбота убил слон во время антибраконьерских операций в Малави в воскресенье 5 мая, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

“С глубокой печалью Министерство обороны вынуждено признать смерть гвардейца Мэтью Тэлбота, который трагически погиб в ходе антибраконьерских операций в Малави 5 мая 2019 года”, - сообщается на сайте ведомства.

На сайте ведомства также приводятся слова министра обороны Великобритании Пенни Мордонт, которая отметила, что этот инцидент является “напоминанием об опасности, с которой сталкиваютс военнослужащие”, когда “они защищают некоторые виды, находящиеся под наибольшей опасностью исчезновения в мире, от тех, кто стремится получить прибыль от преступной резни диких животных”.

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