На авиабазе в Калифорнии разбился F-16

Истребитель F-16 упал в четверг на нежилое здание рядом с территорией авиабазы в штате Калифорния, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По ее данным, летчик успел катапультироваться. Шериф полиции округа Риверсайд, на территории которого находится авиабаза, сообщил в Twitter, что летчик доставлен в больницу, его состояние не уточняется. Телеканал отмечает, что на борту истребителя были боеприпасы.

Согласно опубликованным видеоматериалам, летчик приземлился на взлетно-посадочную полосу (ВПП), а сам истребитель упал и пробил крышу одного из зданий коммерческого типа, находящихся в нескольких десятках метров от ВПП. Инцидент предположительно произошел в 15:45 по времени Западного побережья США.

По данным телеканала CNN, причиной крушения стала неисправность гидравлической системы истребителя. Отмечается также, что в здании, на которое упал самолет, никто не пострадал.

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