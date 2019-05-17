Социалисты предлагают каталонским политикам возглавить обе палаты парламента Испании

Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) предлагает кандидатуры двух каталонских политиков на посты председателей Конгресса депутатов (нижняя палата парламента страны) и Сената (верхняя палата), передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Партия хочет, чтобы исполняющая обязанности министра территориальной политики и государственной службы Меричель Батет возглавила Конгресс. Пост главы Сената может достаться Мануэлю Крусу. Оба политика являются представителями каталонской соцпартии.

Изначально ИСРП хотела, чтобы председателем верхней палаты стал лидер каталонского ответвления ИСРП Микель Исета. Тем не менее в четверг региональный парламент заблокировал данную инициативу.

По итогам прошедших 28 апреля всеобщих выборов, ИСРП получила большинство кресел как в Сенате, так и в Конгрессе депутатов.

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