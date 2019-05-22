Юнкер призвал европейцев "повернуться спиной" к правым радикалам

22 мая 2019 11:46 (UTC+04:00)

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в преддверии выборов в Европарламент 23-26 мая призвал европейцев "повернуться спиной" к правым радикалам, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Проводимые в странах ЕС опросы показывают, что среди европейцев уровень доверия к сообществу и его институтам значительно снизился. Одновременно резко усилилась активность политических сил, выступающих с националистических и антиглобалистских позиций.

"Это день (выборов), который можно использовать, чтобы повернуться спиной к опасности, исходящей справа", приводит в среду слова Юнкера европейское издание газеты Politico.

Ранее Юнкер рассказал, какие партии могут называться подлинно народными. По мнению главы исполнительной коллегии ЕС, "вы являетесь народной партией, если получаете 30% голосов избирателей, ниже этого, вы – просто партия".

По мнению наблюдателей, тем самым Юнкер хотел убедить избирателей голосовать за ведущую политическую силу в ЕС – Европейскую народную партию, которую он сам представляет.
ЕП является единственным выборным институтом ЕС. Около 430 миллионам граждан объединенной Европы, включая выходящую из ЕС Великобританию, предстоит избрать 751 депутата ЕП.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Кямиля Алиева: ЕС заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном, так как без него в регионе ничего нельзя реализовать
Политика 21 мая 19:00
МИД Швеции: Новое соглашение между ЕС и Азербайджаном углубит двусторонние отношения
Политика 21 мая 17:47
Товарооборот Грузии с Евросоюзом значительно сократился
Бизнес 21 мая 16:17
ЕС объявил о запуске первой зарубежной миссии европейской погранслужбы
В мире 21 мая 16:16
Севиндж Фаталиева: Сотрудничество с Азербайджаном сулит ЕС важные экономические и политические дивиденды
Политика 20 мая 21:05
Азербайджан равноправный партнер с ЕС – депутат
Политика 20 мая 20:16
Лента новостей
В Турции незначительно сократилось число казахстанских компаний
Турция 12:11
После капитального ремонта открылось здание Детской филармонии в Баку (ФОТО)
Культура 12:09
Внедрение в Азербайджане открытого банковского обслуживания повысит качество
Финансы 12:08
Ученые планируют отправить дрожжевые грибки в дальний космос
В мире 12:07
ИВ: Демонтаж сгоревшего в Баку т/ц займет минимум два месяца (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 11:55
Правительство Узбекистана поощрила производителей ВИЭ льготами
Энергетика 11:49
Bakcell поддерживает рост занятости среди женщин (ФОТО)
Общество 11:45
Верховный комиссариат по делам беженцев ООН: В Азербайджане 1125 иностранных мигрантов (Эксклюзив)
Общество 11:43
Вопрос задержания журналиста Фуада Аббасова находится под контролем посольства Азербайджана в РФ
Политика 11:42