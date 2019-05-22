Юнкер призвал европейцев "повернуться спиной" к правым радикалам

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в преддверии выборов в Европарламент 23-26 мая призвал европейцев "повернуться спиной" к правым радикалам, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Проводимые в странах ЕС опросы показывают, что среди европейцев уровень доверия к сообществу и его институтам значительно снизился. Одновременно резко усилилась активность политических сил, выступающих с националистических и антиглобалистских позиций.

"Это день (выборов), который можно использовать, чтобы повернуться спиной к опасности, исходящей справа", приводит в среду слова Юнкера европейское издание газеты Politico.

Ранее Юнкер рассказал, какие партии могут называться подлинно народными. По мнению главы исполнительной коллегии ЕС, "вы являетесь народной партией, если получаете 30% голосов избирателей, ниже этого, вы – просто партия".

По мнению наблюдателей, тем самым Юнкер хотел убедить избирателей голосовать за ведущую политическую силу в ЕС – Европейскую народную партию, которую он сам представляет.

ЕП является единственным выборным институтом ЕС. Около 430 миллионам граждан объединенной Европы, включая выходящую из ЕС Великобританию, предстоит избрать 751 депутата ЕП.

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