Компании Южной Кореи выступили против включения зависимости от видеоигр в список болезней

Южнокорейские компании, занимающиеся разработкой видеоигр, подвергли критике решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) включить "игровое расстройство" в Международную статистическую классификацию болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-11). Соответствующее заявление принял комитет, состоящий из представителей 88 южнокорейских университетов, профсоюзов, общественных организаций и компаний, включая крупнейшего разработчика игр Nexon, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По мнению представителей игровой индустрии, решение ВОЗ противоречит Конвенции о правах ребенка ООН. В частности, они указывают, что в этом документе гарантируется право ребенка на отдых и досуг, право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, и свободно участвовать в культурной жизни и заниматься искусством.

"Мы сделаем все возможное, чтобы Южная Корея на национальном уровне не поддержала решение ВОЗ, которое угрожает кризисом для индустрии электронного контента", - говорится в сообщении, распространенном комитетом. Авторы документа подчеркивают, что включение Всемирной организации здравоохранения в список болезней стигматизирует детей, играющих в видеоигры, заставляя их чувствовать вину за такое времяпровождение.

Комитет отмечает, что игровая индустрия несет часть ответственности за развитие игромании у некоторых людей, но эта проблема имеет весьма ограниченный характер.

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