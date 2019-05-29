Актер из "Игры престолов" лечит алкоголизм из-за окончания сериала - СМИ

29 мая 2019 05:31 (UTC+04:00)

Кит Харингтон, сыгравший роль Джона Сноу в сериале "Игра престолов", секретно проходит лечение в центре реабилитации, где борется со стрессом и алкоголизмом из-за окончания сериала, "которое сильно ударило по нему", сообщает издание Page Six со ссылкой на осведомленные источники, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, 32-летний актер лечится в элитной клинике Prive-Swiss в штате Коннектикут на протяжении месяца. Он проходит психологические тренинги, когнитивно-поведенческую терапию и практикует медитацию для борьбы со стрессом и негативными эмоциями. Отмечается, что месяц лечения в клинике стоит 120 тысяч долларов.

"Окончание "Игры престолов" сильно ударило по Киту. Он понял, что "это все, это конец", это было то, над чем они так усердно работали на протяжении многих лет… Он в клинике, в основном, из-за стресса и переутомления, а также из-за алкоголя", - рассказал изданию друг актера.

По данным газеты, жена Харингтона, актриса Роуз Лесли, с которой он познакомился на съемках "Игры престолов" находится рядом с ним и "поддерживает его".

Сериал "Игра престолов" стал одним из наиболее популярных в истории. Он получил благосклонные отзывы критиков и завоевал рекордные 47 наград "Эмми". В сериале рассказывается о вымышленном мире Семи королевств, где сражаются за власть ряд аристократических семей, в то время как на человечество надвигается экзистенциальная угроза потусторонней расы Иных. Сериал известен проработанностью сюжетных линий и персонажей, неожиданным развитием событий, включая гибель главных героев по ходу действия, а также сценами насилия, которые вызывают споры в США о пределах допустимого на экране.

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