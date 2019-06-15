Летевший в Москву самолет вынужденно вернулся в аэропорт Алжира

15 июня 2019 01:49 (UTC+04:00)

Самолет алжирской авиакомпании Air Algerie, вылетевший в пятницу из Алжира в Москву, был вынужден вернуться из-за технической неисправности. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает алжирский новостной сайт "Ан-Нахар".

"Самолет Алжирских авиалиний (рейс АН3000 в Москву) вернулся в Алжир после более чем двух часов полета… Командир экипажа принял такое решение после обнаружения технической неисправности, угрожавшей продолжению полета", - говорится в сообщении.

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