Ресторан на Эйфелевой башне открывается после реконструкции

20 июля 2019 18:42 (UTC+04:00)

Культовый ресторан "Жюль Верн", расположенный на втором этаже Эйфелевой башни в Париже, открывает свои двери в субботу вечером после масштабной реставрации, посетителей ожидает абсолютно новое меню, составленное шеф-поваром Фредериком Антоном, сообщил РИА Новости представитель заведения, передает Trend.

"Жюль Верн", находящийся на высоте 125 метров, закрылся осенью в рамках ремонтных работ, которые продолжались несколько месяцев. На протяжении десяти лет шеф-поваром ресторана был знаменитый Алан Дюкасс.

"Ресторан был полностью обновлен, на 100%", - рассказал корреспонденту агентства представитель пресс-службы ресторана Николя Панси.

Кроме обновления интерьера с приходом нового шеф-повара Фредерика Антона было полностью изменено и меню. "Он создал абсолютно уникальное меню с новыми блюдами специально для ресторана "Жюль Верн", - отметил представитель пресс-службы заведения.

Обеденное меню à la carte обойдется гурманам в 103 евро. Стоимость меню из пяти блюд составит 190 евро, из семи – 230 евро, в эту цену не входят напитки.

При этом желающим отведать блюда высокой кухни в ресторане, где летом 2017 года ужинали чета Трампов и супруги Макрон, стоит заблаговременно озаботиться о бронировании столика. Уже сейчас, в конце июля, большинство столиков заняты вплоть до октября.

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