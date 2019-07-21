В Японии пройдут выборы в верхнюю палату парламента

Выборы в Палату советников (верхнюю палату парламента) пройдут в воскресенье в Японии. В ходе проводимого раз в три года голосования будут избирать 124 из 245 парламентариев. По данным многочисленных опросов общественного мнения, правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) во главе с премьер-министром Синдзо Абэ и ее ближайший союзник - партия "Комэйто" - удержат большинство мест в Палате советников, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ожидается, что правящий блок получит 77 из 124 мест. В то же время для получения так называемого конституционного большинства (две трети мест в обеих палатах парламента), которое позволит осуществить конституционную реформу, правящему блоку необходимо на предстоящих выборах получить 85 мест. Вместе с тем партия "Ниппон иссин но кай", у которой сейчас 15 мандатов в верхней палате, и как минимум один независимый депутат готовы поддержать инициативу правящей коалиции по внесению поправок в основной закон страны.

Для внесения поправок в конституцию, чего не случалось ни разу с момента ее принятия в 1945 году, необходимо, чтобы эти поправки были одобрены на общенациональном референдуме. Конституционное большинство позволяет правящему блоку инициировать проведение референдума, поэтому в конечном итоге последнее слово останется за японским народом.

Уровень поддержки правящей ЛДП относительный низкий и составляет порядка 30%, согласно последним опросам, но у оппозиционных партий он еще ниже. Самая популярная из них - не так давно созданная Конституционно-демократическая партия, которую возглавляет бывший министр экономики, торговли и промышленности страны Юкио Эдано. По данным последних опросов, ее поддерживают порядка 7% жителей. В результате предстоящих выборов эта партия, как ожидается, должна увеличить свое присутствие в верхней палате с 28 до 35 мест.

Явка на предыдущих выборах в верхнюю палату составила 54,7%. В этот раз местных жителей приходить на выборы агитируют не только кандидаты и их партии, но и малый бизнес. Так, в некоторых частных кафе и ресторанах в Токио посетителям обещают скидки, если они предварительно проголосуют.

В одном кафе размер таких скидок доходит до 50%. "Мы считаем, что выборы дают возможность каждому жителю нашей страны повлиять на происходящее в Японии. В сравнении с тем, какой вес имеет даже один голос, потраченное на волеизъявление время совсем невелико. Но мы понимаем, что некоторым людям нужен дополнительный стимул для того, чтобы пойти на выборы, поэтому и решили предложить всем проголосовавшим скидки", - рассказала владелица одного небольшого кафе в центре Токио.

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