СМИ назвали кандидатов на пост премьера Украины

22 июля 2019 01:37 (UTC+04:00)

Топ-менеджеры "Нафтогаза" Андрей Коболев и Юрий Витренко, а также секретарь СНБО Украины Александр Данилюк находятся в списке кандидатов на пост премьера, сообщило интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источники, передает Trend.

"Кандидатов на должность премьера называют сразу несколько человек: Владислав Рашкован (представитель Украины в МВФ – ред.) , Андрей Коболев, Александр Гончарук, Юрий Витренко и Александр Данилюк", - говорится в Telegram-канале издания.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.

По данным национального экзит-полла, в парламент проходят пять партий - партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 43,5%, за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,5%, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко - 8,1%.

Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,1%) и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,6%). К настоящему моменту ЦИК обработал менее 1% бюллетеней.

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