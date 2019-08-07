"Лаборатория Касперского" создаст антивирус для госорганов Вьетнама

7 августа 2019 22:25 (UTC+04:00)

"Лаборатория Касперского" заключила контракт на создание антивируса с госструктурой Вьетнама, отвечающей за информационную безопасность. Об этом говорится в сообщении Минкомсвязи России, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"22 мая "Лаборатория Касперского" в числе пяти российских ИТ-компаний заключила соглашение с ведущим поставщиком телекоммуникационных и ИТ-услуг Вьетнама Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT). Церемония подписания прошла в рамках встречи премьер-министров двух стран Дмитрия Медведева и Нгуен Суан Фука. Подписанию предшествовала бизнес-миссия российских компаний во главе с [замглавы Минкомсвязи РФ] Михаилом Мамоновым во Вьетнам в феврале. Оператором межгосударственного взаимодействия по подготовке российско-вьетнамских соглашений выступила Минкомсвязь России", - говорится в публикации.

Отмечается, что в рамках контракта вьетнамская сторона получит доступ к антивирусной базе и основным программным компонентам "Лаборатории Касперского". Планируется, что первые несколько тысяч госслужащих Вьетнама начнут использовать совместное решение до конца 2019 года. Российская компания также поможет Вьетнаму в подготовке кадров в сфере информационной безопасности. В первом квартале 2019 года сотрудники "Лаборатории Касперского" уже провели первый тренинг для коллег из Вьетнама.

"Я рад, что наше с Вьетнамом сотрудничество в сфере информационных технологий приносит первые плоды. Вскоре будет объявлено и о других контрактах наших компаний. Мы видим во Вьетнаме дружественную страну, надежного и долгосрочного партнера, но подобную работу по поддержке российского ИТ-экспорта ведем и с другими государствами", - прокомментировал Мамонов. Его слова приводятся в публикации.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В "Лаборатории Касперского" отметили рост числа DDoS-атак в мире
В мире 5 августа 23:10
Во Вьетнаме во время наводнения погибли пять человек, 14 пропали без вести
В мире 5 августа 02:39
В Узбекистане могут запустить производство самой дорогой ягоды в мире
Бизнес 1 августа 13:12
МИД Вьетнама вновь заявил о правах страны в акватории Южно-Китайского моря
Другие страны 17 июля 11:04
Японская компания может выйти на Узбекский рынок
Бизнес 10 июля 11:12
На 43 сессии ЮНЕСКО в Баку обсуждены вопросы национальных парков и водных источников
Общество 3 июля 16:44
Лента новостей
Цена нефти Brent опустилась ниже $56
Энергетика 22:52
Зеленский надеется на компромисс с Турцией по вопросу ЗСТ
Турция 22:38
В Лондоне заявили о приверженности СВПД
Европа 22:07
Помпео: США намерены вернуться к переговорам с КНДР о денуклеаризации в ближайшие недели
США 21:46
В пригороде Вашингтона эвакуировали редакцию USA Today
США 21:29
Пользователи Instagram из ряда стран сообщили о сбое в работе сервиса
В мире 21:13
В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
Экономика 21:06
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на закупку запчастей
Тендеры 20:52
Грузинская компания рассматривает проект по выращиванию черники
Финансы 20:52