В Москве произошла потасовка с участием депутата Госдумы

Группа из 10-15 человек устроила потасовку в районе Бирюлево Западное на юге Москвы во время встречи депутата Госдумы Бориса Чернышова с избирателями, неизвестные попытались отобрать у парламентария его удостоверение, передает Trend.

Как рассказал РИА Новости сам Чернышов, в четверг в Бирюлево Западное он проводил встречу с избирателями.

"У пруда, где мои волонтеры общались с гражданами, собирали обращения, к нам подошла пока неустановленная группа лиц из 10-15 человек. Они начали приставать к девушке, которая работает у нас в штабе, толкать моего помощника на общественных началах", - сказал Чернышов.

Депутат отметил, что призвал группу людей успокоиться.

"Они попытались вырвать у меня удостоверение депутата Государственной думы. Мы квалифицировали это как нападение на депутата Государственной думы. Написали заявление в полицию. Я надеюсь, что будут приняты какие-то меры", - подчеркнул парламентарий.

Он считает, что потасовка не была спланированной. По его словам, среди нападавших в основном были молодые люди 18-20 лет.

Чернышов отметил, что ранее местные жители жаловались на подобные стычки.

"Жители жаловались на то, что около пруда, где гуляют дети, женщины, бывают такие стычки. Вот я испытал на собственной шкуре, что называется, близость к народу. Куда ж еще ближе теперь", - сетует Чернышов.

Он заявил, что написал соответствующее заявление в ОМВД России по району Бирюлево Западное.

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