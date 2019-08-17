Сбой в системе пограничного контроля США коснулся нескольких аэропортов

Сбой в электронной системе службы таможенного и пограничного контроля (СТПК) США коснулся нескольких аэропортов и пунктов пропуска, сообщили в ведомстве, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"СТПК испытывает временные перебои (в работе - ред.) системы обработки (данных - ред.) в различных аэропортах и пунктах пропуска и предпринимает незамедлительные действия для устранения технологического сбоя. Офицеры СТПК продолжат обрабатывать (данные - ред.) пассажиров при помощи альтернативных процедур, пока система не восстановит работу", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Отмечается, что сотрудники таможни и пограничники сохраняют соблюдение всех мер безопасности на самом высоком уровне.

Ранее о перебоях в работе системы сообщила администрация аэропорта Лос-Анджелеса - одного из самых крупных в США и мире.

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