Сбой в системе пограничного контроля США коснулся нескольких аэропортов

17 августа 2019 05:53 (UTC+04:00)

Сбой в электронной системе службы таможенного и пограничного контроля (СТПК) США коснулся нескольких аэропортов и пунктов пропуска, сообщили в ведомстве, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"СТПК испытывает временные перебои (в работе - ред.) системы обработки (данных - ред.) в различных аэропортах и пунктах пропуска и предпринимает незамедлительные действия для устранения технологического сбоя. Офицеры СТПК продолжат обрабатывать (данные - ред.) пассажиров при помощи альтернативных процедур, пока система не восстановит работу", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Отмечается, что сотрудники таможни и пограничники сохраняют соблюдение всех мер безопасности на самом высоком уровне.

Ранее о перебоях в работе системы сообщила администрация аэропорта Лос-Анджелеса - одного из самых крупных в США и мире.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1
В мире 03:38
В аэропорту Вашингтона прокомментировали сбой в системе погранконтроля
В мире 03:09
Вскрытие Эпстина показало, что миллиардер покончил жизнь самоубийством
В мире 00:57
В МИД КНР заявили, что Си Цзиньпин и Трамп поддерживают друг с другом непрерывные контакты
Другие страны 16 августа 17:52
Член парламента Дании исключил возможность продажи Гренландии США
Европа 16 августа 17:34
Китай выразил США протест в связи с обвинениями в милитаризации космоса
Другие страны 16 августа 16:14
Лента новостей
Роскосмос разработал способ сделать спутники "невидимыми"
В мире 05:51
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
В мире 05:30
В Новом Орлеане разбился легкомоторный самолет
США 05:25
Правительство и оппозиция Венесуэлы возобновят переговоры в Норвегии
В мире 04:50
Умер актер из фильма "Беспечный ездок" Питер Фонда
В мире 04:28
"Барселона" проиграла "Атлетику" в стартовом матче чемпионата Испании по футболу
В мире 04:20
Астронавты NASA выйдут в открытый космос для установки нового стыковочного модуля на МКС
В мире 04:12
Помпео может принять участие в заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку
В мире 03:55
Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1
В мире 03:38