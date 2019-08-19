Трамп назвал вопрос покупки Гренландии стратегическим

Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой острова Гренландия у Дании, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По словам Трампа, он интересовался этим вопросом "стратегически". "Это не номер один в повестке дня", - сказал президент США.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники в Белом доме сообщила, что Трамп рассматривает идею покупки Гренландии - крупнейшего в мире острова, который принадлежит Дании. Среди обсуждаемых вопросов - возможность расширить американское военное присутствие в Арктике. Издание напоминало, что это не первая попытка Вашингтона купить Гренландию - после Второй мировой войны президент Гарри Трумэн предлагал Дании за остров 100 миллионов долларов, но получил отказ.

В пятницу в министерстве иностранных дел Гренландии заявили, что она открыта для бизнеса и туризма, но не продается.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.