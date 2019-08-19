Трамп пообещал принять решение об исключениях для Huawei в понедельник

19 августа 2019 02:41 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что США не хотят вести бизнес с Huawei, и пообещал принять решение об исключениях в понедельник, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что министерство торговли США может продлить лицензию китайской телекоммуникационной компании Huawei, что позволит ей закупать оборудование у американских предприятий.
"Я говорю со своими людьми. В конечном итоге мы не хотим вести бизнес с Huawei по соображениям безопасности. Посмотрим, что будет, я приму решение завтра. Может быть это будет временно, может, нет", - сказал Трамп.

Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Минторг США в мае внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей.

Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Поэтому компания Google заявила о прекращении с Huawei делового сотрудничества, закрыв для китайской фирмы доступ к технологиям и программному обеспечению Google. Временные разрешения Google на предоставление обновлений ОС Android существующим клиентам китайской компании действуют до 19 августа.

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