Страны ЕС перестанут ставить штампы в паспорте при проходе границы

Система электронной регистрации пересечения границ ЕС, при которой обладателям шенгенских виз, в том числе россиянам, больше не будут вручную проставлять штампы в паспортах при въезде и выезде, должна заработать в 2022 году, сообщили РИА Новости в профильном управлении Еврокомиссии, передает Trend.

В настоящий момент пройти шенгенскую границу в автоматическом режиме, без участия людей, могут граждане стран ЕС, Европейского экономического сообщества, Швейцарии, США, Канады, Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии. Штампы в паспорт ставятся только гражданам третьих стран, прибывающих в шенгенские страны по визе.

"Ожидается, что система регистрации въезда-выезда EES заработает в 2022 году", - сообщило РИА Новости уполномоченное должностное лицо в ЕК, отвечая на просьбу уточнить ожидаемые сроки нововведений.

В ЕК заверяют, что нововведение призвано сократить время прохождения пограничного контроля и повысить его качество путем "автоматического расчета разрешенного пребывания каждого въезжающего", "обеспечить систематическое и надежное выявление случаев превышения срока пребывания", а также упростить доступ правоохранительным органам к сведениям о поездках. Решение о внедрении системы EES было согласовано Советом ЕС в 2017 году.

В свою очередь, руководитель пограничного подразделения в аэропорту Хельсинки-Вантаа Самуэль Сильянен рассказал РИА Новости, что 20 новых приборов для автоматического прохода границы гражданами третьих стран уже установлены в аэропорту Хельсинки-Вантаа и проходят наладку.

Автоматическая граница представляет собой агрегат, при подходе к которому нужно отсканировать титульный лист (с фотографией) своего биометрического паспорта, после чего откроются первые автоматические ворота и зажжется усиленное освещение, человек должен повернуться лицом к камере, которая автоматически устанавливается на уровне головы вошедшего, и сделать фотографию. Далее компьютер сопоставляет физические параметры человека, стоящего на границе, с базой данных. После чего открываются вторые автоматические ворота, разрешающие въезд или выезд человека. Процедура обычно занимает не более одной минуты. Если по какой-либо причине человеку не разрешено пройти через автоматическую границу, его направляют к ближайшему сотруднику погранслужбы.

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