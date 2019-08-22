Пользователи Instagram по всему миру сообщили о проблемах в работе сервиса

22 августа 2019 02:41 (UTC+04:00)

Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран, включая Россию, жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сбои в Instagram начались в районе 00.41 22 августа. Проблемы зафиксированы у жителей США, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов и других стран. С проблемами столкнулись и жители России, в основном о них сообщают пользователи из Москвы.

По данным Downdetector, 64% пользователей Instagram жалуются на проблемы с загрузкой новостной ленты, 22% испытывают проблемы с авторизацией, жалобы 13% связаны с работой опции "сторис".

Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.

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