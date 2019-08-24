В Бангладеш восемь человек погибли при падении автобуса с моста

24 августа 2019 18:15 (UTC+04:00)

По меньшей мере восемь человек погибли и еще 20 получили ранения после того, как автобус съехал с моста и упал в канаву в округе Фаридпур в центральной части Бангладеш, сообщает интернет-издание bdnews24, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил изданию командир местной полиции, авария произошла днем в субботу на шоссе Дакка-Фаридпур.

"Автобус… направлялся в населенный пункт Паткати округа Гопалгандж из Дакки, когда он потерял контроль и врезался в ограждения моста, прежде чем упал в канаву, которая находилась снизу", - заявил полицейский.

Он также отметил, что шесть человек погибли на месте. После чего пострадавших доставили в больницу Фаридпура, где двое из них скончались.

Газета Daily Star ссылается на представителя местной пожарной службы, который отметил, что автобус пытался пропустить водителя мотоцикла. В результате оба транспортных средства упали в канаву. Среди погибших – пять пассажиров автобуса и мотоциклист.

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