Стало известно о первом совершенном в космосе преступлении

24 августа 2019 22:37 (UTC+04:00)

Американский астронавт Энн МакКлейн незаконно следила за состоянием банковского счета своей бывшей супруги — офицера воздушной разведки США в отставке Саммер Уорден, в том числе во время миссии на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает The New York Times, передает Trend со ссылкой на Лента.ру.

По данным газеты, Уорден заметила, что кто-то входит в ее банковский аккаунт, и обратилась в банк с просьбой установить местоположение компьютеров, с которых осуществлялись незаконные действия. Выяснилось, что один из этих компьютеров был зарегистрирован в сети НАСА. После этого женщина пожаловалась на свою бывшую в Федеральную торговую комиссию США.

Во время показаний, данных главному инспектору НАСА под присягой, МакКлейн призналась, что заходила в банковский аккаунт Уорден под паролем, который использовался во время их совместной жизни. По ее словам, таким образом она хотела убедиться, что экс-возлюбленной и ее сыну хватает средств на жизнь. При этом обвиняемая отметила, что не знала о запрете на слежку за счетом Уорден.

В НАСА, а также в Центре глобального космического права университета Кливленда изданию подтвердили, что не знают ни об одном более раннем преступлении, совершенном на МКС.

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