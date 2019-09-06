Число жертв урагана "Дориан" на Багамах увеличилось до 30 человек

6 сентября 2019 05:26 (UTC+04:00)

Власти Багамских островов установили, что не менее 30 человек погибли на архипелаге из-за урагана "Дориан". Об этом заявил в четверг в эфире американского телеканала CNN премьер-министр островного государства Хьюберт Миннис, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я говорил с начальником полиции лишь часом ранее, погибших сейчас 30, - сказал он. - Я неоднократно заявлял, что это число, как мы ожидаем, вырастет". Ранее сообщалось о 20 погибших.

Миннис отметил, что ранее говорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили предоставление Вашингтоном помощи Багамским островам.

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