Туск заявил, что ЕС представит амбициозную стратегию по климату в 2020 году

24 сентября 2019 03:35 (UTC+04:00)

ЕС планирует представить в начале следующего года международным партнерам "амбициозную" стратегию в сфере сохранения климата, заявил в понедельник на саммите в ООН глава Евросовета Дональд Туск, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Европа должна идти дальше и быстрее. Избранная глава Еврокомиссии представит европейский "зеленый договор" (в сфере экологии) в первые 100 дней своего пребывания на посту. Она также предложила повысить целевой показатель ЕС по сокращению выбросов на 2030 год до 50% или даже 55%",- сказал Туск, выступая в Нью-Йорке.

Он также сообщил, что "в начале следующего года ЕС представит своим международным партнерам амбициозную долгосрочную стратегию".

"Убежден, что Европа станет первым в мире климатически нейтральным континентом. Цель ЕС по обеспечению климатической нейтральности к 2050 году уже одобрена подавляющим большинством наших государств-членов. И лично я бы сказал, что это всего лишь вопрос небольшого времени, прежде чем все страны ЕС подпишутся под этим",- отметил он.

Туск заявил, что выбросы с территории ЕС составляют лишь около 9% от общемирового объема, поэтому "ЕС укрепляет сотрудничество со всеми странами-партнерами" в целях снижения воздействия на окружающую среду.

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