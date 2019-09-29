Боб Дадли намерен покинуть пост главы компании BP в течение года

Глава британской нефтегазовой компании BP (British Petroleum) Роберт Дадли планирует покинуть свой пост в течение 12 месяцев. Об этом со ссылкой на источники в британских деловых кругах сообщил в субботу телеканал Sky News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, 64-летний Дадли может объявить о предстоящей отставке уже в следующем месяце, когда BP собирается представить финансовые результаты за III квартал 2019 года. По данным собеседников Sky News, Дадли уже подробно обсудил это решение с председателем правления BP Хельге Лундом. Преемник Дадли на посту главы компании пока не определен, однако одним из наиболее вероятных кандидатов называют вице-президента компании Бернарда Луни, отвечающего за разведку и освоение месторождений. Процесс передачи власти в компании может оказаться затяжным и занять около года.

Американец Дадли возглавил британскую компанию в 2010 году после того, как взрыв на ее платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе вызвал масштабную экологическую катастрофу и резкое падение стоимости акций BP, поставив ее на грань банкротства. В последние годы она предпринимает шаги по диверсификации своих активов, отказалась от многих нефтяных проектов и активно вкладывает деньги как в "зеленую" энергетику, так и в разработку сланцевых месторождений. В 2003-2008 годах Дадли возглавлял российскую ТНК-BP, которая в 2013 году продала все свои нефтяные и газовые активы "Роснефти" за $55 млрд.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.