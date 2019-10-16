Ученые выделили 10 генов, нарушения в работе которых повышают риск развития шизофрении

16 октября 2019 04:01 (UTC+04:00)

Генетики из Гарварда и Массачусетского технологического института открыли 10 ранее неизвестных мутаций, появление которых в ДНК человека резко повышает вероятность развития шизофрении и других психических расстройств. Их изучение позволит создать первые действенные лекарства от этой болезни, сообщает пресс-служба Американского общества генетики человека (ASHG), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нам впервые удалось выделить сразу 10 генов, нарушения в работе которых резко повышают вероятность развития шизофрении. Два из них связаны с работой глутаматных рецепторов, потенциальных "мишеней" для будущих лекарств от этой болезни. Более того, анализ показывает, что существует масса еще неоткрытых участков ДНК такого рода", - сказал Тарджиндер Сингх (Tarjinder Singh), генетик из Гарварда, чьи слова передает пресс-служба ASHG.

По текущим оценкам ВОЗ, шизофренией страдают около 21 млн жителей планеты, причем половина из них не получает надлежащей помощи от государства и медицинских служб. Значительная часть носителей шизофрении приходится на молодых людей в возрасте от 15 до 35 лет.

Пока нейрофизиологи не могут точно сказать, как возникают подобные расстройства и как их нужно лечить. За последние годы генетики нашли несколько сотен генов, относительно слабо связанных с шизофренией, однако ученые не могли сказать, как мутации в этих участках ДНК вызывают шизофрению и как последствия их появления можно подавить.

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