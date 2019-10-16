В Брюсселе призвали готовиться к притоку мигрантов в Евросоюз

16 октября 2019 17:45 (UTC+04:00)

Еврокомиссия признает, что не намерена останавливать миграционный поток в Европу, а лишь искать способы лучше им управлять. Об этом сообщил в среду на брифинге в Брюсселе еврокомиссар по миграции, гражданству и внутренним делам Димитрис Аврамопулос, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны быть честными: явление миграции было и останется в будущем. Речь не идет о том, как это остановить, а как лучше этим явлением управлять", - заявил он. В частности, он подчеркнул, что в результате военной операции Турции в Сирии ситуация может вновь обостриться.

Подводя итоги работы Еврокомиссии на миграционном треке, он сообщил, что за период с 2016 по 2019 год Еврокомиссия добилась расселения по квотному принципу по территории ЕС порядка 55 тыс. мигрантов, что он назвал "значительным достижением".

По данным европейской статистической службы - Евростата, количество только зарегистрированных нелегальных пересечений внешних границ Евросоюза с 2015 года превышает 2,5 млн.

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