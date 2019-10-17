Геологи прогнозируют еще одно сильное землетрясение в Стамбуле

17 октября 2019 15:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ – Эксперты кафедры горно-геологического факультета Стамбульского технического университета не исключают возможность подземных толчков в Стамбуле магнитудой до 5,8.

Об этом передает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается что, по мнению экспертов землетрясение может затронуть и азиатскую часть Стамбула, что может привести к серьезным разрушениям.

Напомним, что 26 сентября в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 5,8. В результате повреждения получили 473 здания.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне и землетрясения происходят здесь достаточно часто, нередко с человеческими жертвами. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда доходила до 7,4. В результате стихийного бедствия погибло около 18 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Твиттер: @rhafizoglu

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