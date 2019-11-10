UFC не поддерживает оскорбительные высказывания Макгрегора

10 ноября 2019 04:09 (UTC+04:00)

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) не поддерживает негативные высказывания ирландца Конора Макгрегора в адрес соперников. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, журналистам заявил вице-президент UFC Давид Шоу.

"Мы как организация точно не говорим бойцам, что они могут говорить, а что - нет. Конор - замечательный промоутер, он многое сделал не только для раскрутки себя, но и для вида спорта в целом. Но UFC не поддерживает мнения и комментарии, которые унижают соперников", - сказал Шоу.

Макгрегор ранее на пресс-конференции в Москве назвал трусом российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

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