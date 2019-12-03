Названы популярные города мира с дешевым традиционным такси

3 декабря 2019 21:16 (UTC+04:00)

Эксперты определили города, в которых традиционное такси вызвать дешевле, чем найти автомобиль с помощью приложений и агрегаторов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Даже самый популярный сервис для вызова такси в мире, который предлагает конкурентоспособные тарифы и удобное приложение, не всегда оказывается самым экономичным вариантом.

Например, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с помощью приложения женщины-водители могут выбирать клиентов только своего пола. Но обычное такси стоит на 4,15 доллара за километр меньше.

В Нью-Йорке за поездку на традиционном желтом автомобиле нужно будет заплатить примерно на 0,55 долларов за километр меньше, чем за такой же путь на машине, вызванной с помощью агрегаторов. В Милане разница составляет более одного доллара.

Правда, из 55 самых посещаемых городов мира, только в 11 традиционное такси дешевле. В частности, это Лиссабон, Порту, Мадрид, Сеул и Агра.

Например, в Афинах и Стамбуле цены одинаковые, а в Канкуне, Амстердаме, Мюнхене, Торонто, Сиднее и Лос-Анджелесе использование агрегаторов поможет значительно сэкономить.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Самые жуткие монстры из фильмов ужасов (ФОТО)
Интересное 2 ноября 10:43
Fitch повысило рейтинг страховой компании «Казахмыс»
Бизнес 30 октября 10:40
S&P присвоило новый рейтинг казахстанской "дочке" банка ВТБ
Бизнес 29 октября 16:52
В Баку еще на 12 улицах созданы стоянки такси (ФОТО)
Общество 25 октября 20:00
Казахстан поднял позиции в рейтинге Индекса глобальной конкурентоспособности
Бизнес 9 октября 13:10
Азербайджан - стал вторым по инвестиционной привлекательности на постсоветском пространстве
Бизнес 2 октября 17:14
Лента новостей
В регионах Азербайджана растет кредитование
Финансы 20:58
Директор Огузской профессиональной школы задержан по подозрению в коррупции
Происшествия 20:39
Азербайджанское предприятие возобновит экспорт консервированной продукции
Бизнес 20:29
Депозиты юридических лиц в Азербайджане превысили 14,5 млрд манатов
Финансы 20:16
Реформы в Азербайджане служат интересам граждан - эксперт
Экономика 20:13
Новое назначение в ПО "Азеригаз"
Энергетика 19:51
В Азербайджане вырос оборот по платежным картам
Финансы 19:45
По случаю Международного дня инвалидов в Баку прошел детский фестиваль «Разные, но равные» (ФОТО)
Общество 19:40
Сократилось число визитов из России в Грузию
Туризм 19:27