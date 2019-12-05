Минобороны Турции: Террористы на севере Сирии - реальная угроза для мирного населения

БАКУ /Trend/ - Террористы YPG на севере Сирии - реальная угроза для мирного населения. Об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции, передает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно данным минобороны, с 9 октября по сегодняшний день погибли 45 мирных граждан, ранены свыше 200 человек.

ВС Турции намерены бороться с террором для обеспечения мира в регионе, говорится в сообщении.

Отметим, что 23 октября в 12:00 по турецкому времени истек срок прекращения боевых действий в зоне военной операции на севере Сирии.

17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на севере Сирии сроком на 120 часов, в течение которых отряды YPG/PYD должны были покинуть северные районы Сирии.

Напомним, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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