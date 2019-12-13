В работе Instagram и YouTube произошел сбой

13 декабря 2019 05:48 (UTC+04:00)

Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в ряде стран, в том числе в России. Также сбой произошел в работе онлайн-видеохостинга YouTube. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются в США, во многих странах Европы, а также в Латинской Америке.

По данным сервиса, пользователи испытывают проблемы с просмотром ленты новостей (около 41%), 39% не могут смотреть стори, еще порядка 18% не могут зайти в свой аккаунт.

Сбой в работе YouTube произошел в четверг около 02:04 мск. Чаще всего пользователи сервиса жалуются на проблемы с просмотром видео (60%), у 23% из проинформировавших о сбое не работает сайт YouTube, а еще 16% не могут войти в свой аккаунт. Больше всего сбоев наблюдаются в США, а также странах Европы и Латинской Америки.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Instagram будет запрашивать возраст пользователя при создании аккаунта
В мире 4 декабря 22:13
Facebook продолжает лидировать на рынке соцмедиа Азербайджана
ИКТ 2 декабря 16:30
Госдеп призвал Facebook и Twitter заблокировать аккаунты властей Ирана
США 24 ноября 01:02
В работе Facebook и Instagram произошел сбой
В мире 19 ноября 03:26
Instagram тестирует новую программу, позволяющую скрывать лайки
ИКТ 15 ноября 12:51
Пользователи сообщают о сбое в работе Instagram
В мире 14 ноября 00:47
Лента новостей
Мексика ратифицировала договор о свободной торговле с США и Канадой
Другие страны 06:28
Евросоюз принял решение о продлении санкций против России
Европа 06:00
Меркель: саммит ЕС подчеркнул приверженность изменению энергетической политики
Европа 05:36
Федеральная торговая комиссия США планирует подать в суд на Facebook
В мире 05:13
Генсек ООН после испытаний США ракеты призвал к новому договору о РСМД
В мире 04:19
Колумбийские повстанцы подорвали автомобиль, ранив троих солдат
Другие страны 04:02
Триполи приведен в повышенную боеготовность после наступления Хафтара
Арабские страны 03:45
Резолюция Сената США - не более чем политический спектакль - Чавушоглу
Турция 03:23
ГА ООН приняла резолюцию о зоне без ядерного оружия на Ближнем Востоке
В мире 02:51