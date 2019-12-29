В Танзании умерла самая старая самка черного носорога

29 декабря 2019 05:25 (UTC+04:00)

Самая старая самка черного носорога по имени Фауста умерла в возрасте 57 в Танзании, сообщила в субботу администрация заповедника Нгоронгоро, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Фауста, самка восточного черного носорога (Diceros birconis michaelli), предположительно, умерла естественной смертью в 20.29 (совпадает с мск – ред.) в неволе в кратере Нгоронгоро, Танзания, 27 декабря 2019 года в возрасте 57 лет", - говорится в сообщении администрации, опубликованном в Facebook.

Как сообщает администрация заповедника, Фауста свободно жила на территории кратера 54 года, пока ее не поместили под надзор три года назад. "Ее здоровье начало ухудшаться в 2016 году, когда мы были вынуждены поместить животное в неволю после нескольких нападений гиен", - отмечается в сообщении. Кроме того, у Фаусты были проблемы со зрением, что также осложняло ее существование в дикой природе.

По приведенным в сообщении данным, средняя продолжительность жизни носорогов в дикой природе составляет от 37 до 43 лет, они также могут жить более 50 лет в неволе.

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